Dure les voor fouragehandel Verhoeven in Soerendonk

,,Laat ik over een ding heel helder zijn: u heeft deze situatie enkel en alleen aan uzelf te danken”, zei de rechter in Den Bosch gisteren. Daar diende de zaak die Fouragehandel Verhoeven had aangespannen tegen de gemeente Cranendonck vanwege een aantal dwangsommen. Het bedrijf aan De Branten in Soerendonk kreeg een behoorlijke tik op de vingers van de rechter in Den Bosch.

Centraal staat een lijst van dertien overtredingen die controleurs hebben geconstateerd. Er zijn onder andere te hoge bouwwerken gebouwd, er is ruim te veel bestraat rond het bedrijf en de geluidsnorm wordt overschreden. Het merendeel van de misstanden heeft Verhoeven inmiddels aangepakt, maar voor de twee grootste wil hij uitstel. Twee grote ‘bouwwerken’ van zo’n negenenhalve meter hoog, waar hooi- en strobalen worden losgemaakt en vrijgemaakt van stof, zijn zonder vergunning gebouwd. De gemeente eist daarom dat ze worden afgebroken. Verhoeven wil de bouwwerken ergens anders op het bedrijfsterrein neerzetten en aanpassen zodat ze alsnog vergund kunnen worden. Nu de rechter heeft bepaald om de termijn uit te stellen tot 1 maart, krijgt die mogelijkheid ruimte.

De rechter wilde wel van Verhoeven weten waarom hij zo’n grote investering heeft gedaan zonder eerst uit te zoeken of de bouwwerken in het bestemmingsplan passen. Volgens Verhoeven zei de bouwer destijds dat ‘hij nog nooit had meegemaakt dat iemand daar een vergunning voor nodig had’. ,,Ik ben maar een kleine ondernemer, ik kan me niet overal mee bezighouden”, aldus Verhoeven.

Maar juist als kleine ondernemer zou Verhoeven zich ervan moeten vergewissen dat hij legaal bezig is, vindt de rechter. ,,Als u in Nederland een paal in de grond slaat, spreken we al van een bouwwerk.”

De rechter voelde dan ook weinig sympathie voor de economische argumenten van Verhoeven. Volgens het bedrijf zijn de bouwwerken van groot belang voor het bedrijf en zou afbreken grote financiële consequenties hebben. ,,Daar had u aan moeten denken voordat u ze illegaal bouwde”, aldus de rechter. ,,Hoe je het ook wendt of keert, u heeft een strafbaar feit gepleegd.”