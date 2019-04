Duurder centrumplan Leende in geheim besproken

Die brief die gericht is aan de leden van de gemeenteraad, is mede ondertekend door carnavalsvereniging de Lindse Blaos en de stichting van de gebruikers van gemeenschapshuis de Meent. De briefschrijvers zijn geschrokken van berichten in de media waarin wethouder Frank de Win (CDA) zegt dat hij gaat proberen het bouwplan aan te passen zodat de kosten gedrukt kunnen worden. In de brief staat dat niet beknibbeld kan worden op de inrichtingskosten omdat het bedrag dat daarvoor is opgenomen in de planbegroting nu al 3,6 ton te laag is.