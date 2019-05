‘Dynamisch’ DOSL bestaat 90 jaar, feest in Leende

Anne Teerink uit Heeze Summa Ster 2019

11:10 EINDHOVEN - Anne Teerink uit Heeze is donderdagavond tijdens de Night of the Spotlight uitgeroepen tot Summa Ster van 2019. Hiermee is zij namens het Summa College in Eindhoven genomineerd voor de landelijke verkiezing ‘ambassadeur van het mbo’.