Ed en Willem Bever wonen nu in het Leenderbos

Steun aan coalitie onzeker door fiets-(on)veiligheid Heeze

8 april HEEZE-LEENDE - De combinatiepartij PvOJ-GroenLinks in Heeze-Leende denkt er over de steun aan de coalitie in te trekken. Omdat B en W zich niet houden aan de afspraak in het coalitieakkoord over fietsveiligheid in het centrum van Heeze. Dat wil trouwens niet zeggen dat de coalitie zijn meerderheid kan verliezen.