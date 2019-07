ED heeft nieuwe correspondenten in Heeze-Leende

Tiel was eerder ook medewerker van de sportredactie van het ED. Tiel en Margot zijn de opvolgers van Ton Spoelder die onlangs een punt zette achter 26 jaar ED-correspondentschap. Tiel van den Heuvel woont in Heeze samen met zijn vriendin en 3 katten. Margot van den Boer woont met man en 2 kinderen (14 en 11) in het centrum van Heeze.



Naast deze twee is ook Roy de Leijer (40) actief voor de ED-lezers in Heeze-Leende. Roy is ook ED-correspondent in de gemeente Cranendonck. Hij zal in Heeze-Leende in ieder geval de gemeentepolitiek volgen. Roy is werkzaam als zelfstandig journalist en tekstschrijver. Hij schrijft ook voor de Parel van Brabant. De correspondenten werken voor het ED onder verantwoordelijkheid van Corrie de Leeuw. Zij is op de redactie van het ED onder meer verslaggever Heeze-Leende.



- Margot van den Boer: 06-10595514 - hvdboer11@gmail.com

- Tiel van den Heuvel: 06-54641622 - tielvandenheuvel@gmail.com

- Roy de Leijer: 06-25080189 - info@yormedia.nl