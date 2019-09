Een avondje onbezonnen lachen in Budel met JanseDeCoomp

De Budelnaren kennen elkaar al jaren, onder meer van toneelvereniging ONA uit Budel-Schoot, maar van een intensieve samenwerking kwam het nog niet. ,,Het idee broeide al langer, maar we hebben allebei onze eigen dingen”, zegt Jansen. De tonprater won dit jaar de prestigieuze Zilveren Narrenkap. En als lid van het feestduo Lawineboys reist Compen al bijna 20 jaar door binnen- en buitenland. Daarvoor stond ook hij jarenlang in de ton. Verder kan het cabaretduo buigen op een flinke ervaring als regisseur en toneelspeler.

Onlangs sloten Compen en Jansen zich 30 uur lang op in een bed and breakfast. Jansen: ,,Het grootste deel van het programma staat nu vast. Wij denken dat we het publiek iets nieuws te bieden hebben. Het doel is mensen een avondje onbezonnen te laten lachen. Het wordt in ieder geval geen zang- en tonpraatavond.’’