‘Een dood dier vervult de functie van een druk bezocht restaurant’

Ferrari John Wolbers levert schuldei­sers niks op

5 juli DEN BOSCH - De rode Ferrari F12 Berlinetta waar fraudeur John Wolbers tot zijn arrestatie in oktober in rondreed gaat zijn schuldeisers niks opleveren. De opvallende bolide was voor een groot deel gekocht op afbetaling en de overwaarde is door oplopende kosten verdampt.