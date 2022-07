Een echt Middeleeuwse sfeer met riddergevechten en roofvogelshows bij het gilde in Maarheeze

De een na de ander, die langs leden van het organiserende gilde liep, was complimenteus. ‘Fantastisch evenement’, ‘dat hebben jullie mooi geregeld’ en ‘wat een mooie shows’, kregen de gildebroeders steevast te horen. ,,We moeten natuurlijk na afloop het hele evenement nog goed gaan evalueren, maar het zit er natuurlijk dik in dat we er een tweejaarlijks evenement van gaan maken”, zegt gildebroeder André Heesterbeek.