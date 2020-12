Een koninklijk cadeau voor Budelse Brouwerij bij 150-jarig bestaan

Schilder in de prijzen: ‘Een deur moet glanzen als een spiegel’

4 december MAARHEEZE - Ruben van der Kruis (39) uit Maarheeze is bij de Nationale Schildersvakprijs voor de tweede keer binnen drie jaar in de prijzen gevallen. In 2018 won Van der Kruis de juryprijs en publieksprijs in de categorie onderhoudsschilderwerk, afgelopen dinsdag won hij de publieksprijs.