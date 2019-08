Een paar tientjes voor te dure tv van Philips

'Een bon?" Theo van Wetten uit Geldrop schiet in de lach als hij hoort dat als hij een claim wil indienen, hij een aankoopnota van destijds zal moeten overleggen. ,,Na een scheiding en drie verhuizingen heb ik die echt niet meer. Maar het bewijs staat hier bij mij op de camping in Heeze." Zijn oude beeldbuis-tv doet het nog altijd. ,,Antiek ja. Maar als we belazerd zijn, waarom zou ik dan niet proberen om nog wat terug te krijgen?"