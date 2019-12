Een stevige vinger in de pap van het nieuwe lespakket

De aansluiting van het primair (PO) op het voortgezet onderwijs (VO) is bij rekenen voor verbetering vatbaar, zegt Lisette Neijzen-Steenbakkers, juf van groep 6/7 op Eenbes-basisschool De Parel in Heeze. „In de brugklas worden bepaalde dingen vaak herhaald, terwijl er op andere plekken juist een te grote kloof met de basisschool is. En er moet een gemeenschappelijke taal worden gecreëerd. Als we het over meten hebben, hebben we het dan in het PO en VO over hetzelfde?”