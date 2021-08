‘Een tocht met de huifkar, daar moet je bij de jeugd echt niet meer mee aankomen’

BUDEL - Veertig kinderen streden woensdag op het sportpark in Budel om Olympisch eremetaal tijdens de Olympic Summer van Kindervakantiewerk Budel. Na zestig jaar heeft de organisatie nog altijd goed in beeld wat de jeugd leuk vindt.

Hockey, volleybal, voetbal of atletiek. Het maakt niet uit welke sport het is, verliezen doet Imke Selder (9) niet graag. In de hockeywedstrijd van haar team Frankrijk tegen team Spanje, dreigt ze echter het onderspit te delven.

In team Spanje speelt een goede bekende van haar: Nienke Broers (11). Als ze allebei even worden gewisseld en aan de zijlijn op adem komen, vertellen ze dat ze graag naar de activiteiten van Kindervakantiewerk komen.

,,Ik kon vorige week helaas niet mee op kamp omdat we op vakantie waren”, zegt Imke. Nienke was wel mee. Ze gaat naar alle activiteiten van Kindervakantiewerk. Al zes jaar. ,,Het is gewoon leuk om je klasgenootjes ook tijdens de vakantie te zien”, vertelt ze.

Een medaille voor iedereen

Hoewel het er soms best fanatiek aan toe gaat, is net als bij de echte Olympische Spelen vandaag meedoen belangrijker dan winnen. Natuurlijk is er voor het winnende team een gouden medaille. Nummers twee en drie krijgen zilver en brons. ,,Alle deelnemers krijgen uiteindelijk aan het eind van de dag een medaille”, verklapt Nicky Broers van de organisatie.

Aan de sportdag doen zo’n veertig kinderen mee, verdeeld over zes teams. In het ochtendgedeelte helpen ook leden van Hockeyclub Cranendonck mee. Die samenwerking bevalt prima, vertelt Jan Ras, voorzitter van Kindervakantiewerk Budel: ,,Ze nemen zo een stukje van de organisatie over en kunnen tegelijkertijd hun vereniging en de hockeysport promoten.”

Ras weet waar hij het over heeft. Hij is al 42 jaar betrokken bij de organisatie: ,,Sport en spel doen het altijd goed. Je moet bij de jeugd echt niet meer aankomen met een fietstocht of een ritje met de huifkar.”

Drie weken lang activiteiten

Waar in veel dorpen de kindervakantieweken jaren geleden al een stille dood zijn gestorven of nu in coronatijd in afgeslankte vorm doorgaan, worden in Budel drie weken lang activiteiten aangeboden.

Het traditionele kamp was vorige week. Deze week zijn de sport- en speldagen en vrijdag staat een bezoekje aan de speeltuin gepland. Hoogtepunten zijn de Spektakeldag met luchtkussenspellen komende zondag en de wandelvierdaagse volgende week.

Vorig jaar konden die twee evenementen niet doorgaan vanwege de coronabeperkingen. Dit jaar lukt dat wel. Ras vertelt dat het programma vanwege corona slechts op enkele kleine onderdelen is aangepast.

,,Het is onze zestigste editie en volgende week organiseren we voor de vijftigste keer de wandelvierdaagse. De extra festiviteiten in het kader van die twee jubilea zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Ook is de intocht van de vierdaagse iets soberder.”

Iets minder aanmeldingen

Het aantal deelnemers is dit jaar iets achtergebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Aan de Spektakeldag doen 150 kinderen mee. 200 wandelaars staan ingeschreven voor de vierdaagse.

Ras: ,,Normaal zijn dat er zeker vijftig meer. Dat komt denk ik omdat onze activiteiten dit jaar volledig in de bouwvak liggen. Maar ik vermoed ook dat mensen toch nog wat terughoudend zijn vanwege corona. We moeten straks nog maar eens goed bekijken waar het hem in zit.”