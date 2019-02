Een ton voor oplossen van kleine ergernissen in Heeze-Leende

HEEZE-LEENDE - De inwoners van Heeze-Leende mogen voor in totaal honderdduizend euro bepalen welke ergernissen in 2019 opgelost worden. Dit betreft bijvoorbeeld klein onderhoud aan wegen, bermen en fiets- en voetpaden.

Het gaat vooral om de minder urgente zaken die normaal gesproken opgenomen werden in het gemeentelijke onderhoudsplan. De gemeente bepaalde voorheen dan wanneer deze problemen opgelost werden. Dat kon soms langer duren, omdat het efficiënter was een aantal meldingen in één keer af te werken.

De echt dringende zaken die direct gevaar opleveren, worden – volgens de gemeente – altijd al direct aangepakt. Het betreft meldingen van burgers over de openbare ruimte, die ook via de gemeentelijke website binnenkomen. Dat kunnen zaken zijn als een gat in de weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of omgewaaide bomen.

Lijsten

Als burgers een minder risicovolle ergernis op de prioriteitenlijst willen plaatsen, kunnen ze zich melden bij belangenverenigingen. Dit zijn SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel, de ZLTO, de dorpsraden in Leende en Sterksel en de Kernraad Leenderstrijp. Deze organisaties inventariseren de meldingen en geven deze uiterlijk 22 februari door aan de gemeente. Vervolgens bestuderen de ambtenaren de lijsten en maken voor elke ingebrachte onderhoudsmelding een inschatting van de kosten.

Op 22 maart ontvangen de belangenverenigingen een totale lijst van de ingediende ergernissen en onderhoudsvragen. Ook nodigt de gemeente de organisaties uit voor een gezamenlijke bijeenkomst op 26 maart. Tijdens deze avond gaan de belangenverenigingen onderling bepalen waaraan die honderdduizend euro besteed zal worden.