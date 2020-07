Een weiland vol Trotse Jonge Boeren in Maarheeze: ‘geef ons het vertrouwen om door te gaan’

Boven de rivieren verschenen de afgelopen maanden al een aantal vergelijkbare trekkerteksten in het gras. Het initiatief in Maarheeze kwam van varkenshouder Johan Bakermans, die vrijdag druk aan het bellen sloeg. En gisteren dus al honderden medestanders én groen licht van gemeente en hulpdiensten had. De boodschap was in dit geval niet zozeer gericht tegen weer een stikstofmaatregel van de overheid. De actie vroeg vooral aandacht voor de positie van de jonge boeren in Brabant. Die twijfelen namelijk in veel gevallen hevig of ze het bedrijf van hun ouders wel over willen nemen: volgens schattingen van de provincie houdt grofweg de helft van de varkens- en melkveehouderijen de komende jaren op te bestaan.