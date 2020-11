Eenzaamheid te lijf met het doe-boek Winterkost: ‘Geen treurnis, maar positiviteit’

HEEZE - Speciaal voor ouderen die zich weleens eenzaam voelen is er binnenkort het 'doe-boek' Winterkost. 250 pagina's vol vermaak, verhalen, weetjes, puzzels en raadsels. Een boek dat warmte en licht brengt in deze donkere coronatijd.

Verwacht geen recepten voor hutspot, boerenkoolstamp of een ovenschotel met spruitjes. Winterkost is een zorgvuldig samengesteld boek met herkenbare verhalen en opmerkelijke feitjes gecombineerd met sudoku's, kruiswoordpuzzels en mandala's om in te kleuren.

Winterkost moet de naderende coronawinter iets lichter maken voor eenzame ouderen, vertelt initiatiefneemster Madelon Spoor van uitgeverij Positon: ,,Dat als de dag begint ze iets hebben om zich op te verheugen."

Spoor woont in Heeze en ziet dat veel ouderen het juist nu best lastig hebben als een dag de deurbel of de telefoon niet klinkt. ,,Ik heb het idee dat ouderen die al vaak alleen waren, nu nog eenzamer zijn. Ik zie het ook in mijn eigen omgeving."

Winterkost doet denken aan de vakantie-doe-boeken die elke zomer voor kinderen worden gemaakt. Het idee voor de versie voor ouderen is in juli ontstaan. Spoor kreeg meteen enthousiaste reacties. ,,Schrijvers, opmakers, iedereen wilde belangeloos meewerken. Het is echt een productie geworden zonder winstoogmerk."

Ook ouderen met vlotte pen weten te boeien

Winterkost bevat bijdragen van onder anderen Herman Pieter de Boer, Wilfried de Jong en Marjolijn Sengers. Maar ook ouderen met een vlotte pen weten met hun schrijfsels te boeien. Zo is een verhaal opgenomen van een onbekende talentvolle schrijver (91 jaar) die zijn ontdekkingen openhartig openbaart. Het artikel over de Syrische vluchteling Mahmoud Bairah maakt ook indruk. Even verderop in het boek komen we erachter waar de naam van het oeroude gereedschap Bahco vandaan komt. Spoor: ,,Het boek ademt de sfeer van een tijdschrift. Geen treurnis, maar positiviteit."

20.000 exemplaren

De diversiteit zorgt er in elk geval voor dat het boek geschikt is voor een breed publiek. In de eerste oplage worden 20.000 exemplaren gedrukt. Spoor is ervan overtuigd dat er een tweede druk komt: ,,Iedereen is enthousiast. Er is een brede belangstelling. Als we uit de kosten komen is het geslaagd. Als er geld overblijft, geven we dat aan een goed doel."

Het boek wordt straks onder meer via zorgcentra en seniorenorganisaties in heel het land aangeboden. Particulieren en andere geïnteresseerden kunnen het voor 20 euro bestellen via positon@hotmail.nl. ,,Het is de bedoeling dat mensen het boek voor een ander kopen. Voor een ouder of grootouder. Of voor iemand in de buurt die alleen is."

Het lijkt erop dat Winterkost het eerste senioren doe-boek is in een reeks. Er zijn namelijk al plannen over de opvolger: Zomeroogst.