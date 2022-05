Eerbetoon voor vorig jaar overleden Marc Duisters: ‘Nu krijgt hij alsnog een waardig afscheid’

BUDEL-SCHOOT - Begin maart 2021 overleed Marc Duisters heel plotseling. Door alle coronamaatregelen was het afscheid ook nog eens heel ongewoon. Daarom komen nabestaanden, vrienden en kennissen zondag, opnieuw óf voor de eerste keer, samen in het Cantinetheater in Budel-Dorplein. Daar brengen ze een laatste eerbetoon.

Marc Duisters uit Budel-Schoot overleed op 6 maart 2021 op 49-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Een paar weken eerder klonk in het ziekenhuis een keiharde diagnose. Er was kanker vastgesteld.

Net als bij andere uitvaarten in coronatijd kon slechts een beperkt aantal familieleden en vrienden afscheid van hem nemen. ,,Heel veel goede vrienden en kennissen konden er daardoor niet bij zijn. Ik heb toen het idee geopperd om hem later opnieuw te herdenken, zodat hij echt een waardig afscheid zou krijgen”, vertelt Leo Hermkens. De Dorpleiner verwacht zondag veel bekenden uit de metalwereld. Daar leerde hij en zijn vrouw Duisters een jaar of acht geleden kennen.

Het eerbetoon in het Cantinetheater in Budel-Dorplein stond eerder gepland voor zondag 13 februari, maar moest toen worden afgelast. Hermkens: ,,Veel metalfans zijn van het type ruwe bolster, blanke pit. We hebben een innige band met elkaar. Toen duidelijk werd dat we in februari nog niet samen mochten komen om te praten en knuffelen, hebben we de bijeenkomst verplaatst naar 15 mei.”

Metalmuziek

Duisters had een grote passie voor metalmuziek en dan vooral voor bands met een vrouwelijk stemgeluid. Hij speelde zelf gitaar en hield van een potje grunten. Bij veel poppodia en festivals was Duisters een vertrouwd gezicht. Als concertbezoeker, maar ook als vrijwilliger. Hij was op vele fronten inzetbaar, bijvoorbeeld als verkoper van muntjes, maar ook als productiemedewerker en bandhost. Net als Hermkens was hij een crewlid van het Female Metal Event - Femme.

Husky’s waren een andere passie van de overleden Schootenaar. Lange tijd hield hij sledehonden. Met zijn honden en een slee of kar trok hij er regelmatig op uit. Daarnaast was Duisters iemand met gouden handjes. Hij werkte jarenlang als chef-monteur bij de afdeling panelenbouw van SPIE in Weert.

De herdenkingsbijeenkomst in het Cantinetheater begint zondag om 14.00 uur. De Haagse rockband Kingfisher Sky speelt een akoestische set. Daarnaast brengt Ann My Guard-frontvrouw Eszter Anna Baumann Duisters’ favoriete nummer van deze Hongaarse band ten gehore. Hermkens: ,,Maar het gaat er vooral om dat we elkaar ontmoeten en een eerbetoon aan Marc brengen.” Ook wordt er tijdens het evenement geld in gezameld voor KWF Kankerbestrijding. Het Cantinetheater ligt aan de Hoofdstraat 80 in Budel-Dorplein.