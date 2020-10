Eerst de linkertoren, dan de rechter: de Sint Gertrudiskerk in Maarheeze krijgt een opknapbeurt

MAARHEEZE - De Sint Gertrudiskerk in Maarheeze staat in de steigers vanwege een grondige onderhoudsbeurt. Dit jaar wordt de linker kerktoren aangepakt. Daarna komt ook de rechtertoren aan de beurt.

‘Bij een storm is een stuk van de dakbedekking van de kerktoren weggeslagen. Dat is toen provisorisch gerepareerd, maar nu wordt de toren goed aangepakt”, vertelt Jac de Werdt van het kerkbestuur.

Het kerkgebouw is 108 jaar oud en dat is ook de leeftijd van de leien die op het dak liggen. De leien zelf deugen eigenlijk nog wel, het zijn vooral de bevestigingsmaterialen die onderhevig zijn aan rot en roest. Om te voorkomen dat er grotere schade ontstaat, wordt de toren nu grondig gerenoveerd, zodanig dat het dak weer geruime tijd meekan. Naast het vervangen van de oude leien, wordt de toren waar dat nodig is ook opnieuw gevoegd.

De steiger staat er nu toch

Er komen nieuwe leien op, die gegarandeerd ook weer minimaal honderd jaar mee kunnen. ,,En verder pakken we alles aan wat we aan noodzakelijk onderhoud tegenkomen, de steiger staat er nu toch”, aldus De Werdt.

Voorafgaand aan de renovatie van de torens zijn de klokkenstoelen en de dakspanten van het middenschip al met een speciale techniek gerestaureerd. ,,Daar rusten voor een deel de steigers op, dus dat moest eerst in orde zijn”, zegt De Werdt. Hij hoopt dat de werkzaamheden aan de linker kerktoren voor het eind van het jaar klaar zijn. Dan kan de steiger meteen rond de rechtertoren geplaatst worden, want die verdient ook de nodige aandacht. Daar moet het bisdom in Den Bosch formeel nog wel formeel toestemming voor geven. Omdat het kerkgebouw een rijksmonument is, betaalt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen via een subsidie de helft van de renovatiekosten. ,,De totale kosten zullen ergens in de buurt van de 3,5 en 4 ton liggen”, schat De Werdt.

Potje met reserves

De parochie moet dus een flink deel van de kosten zelf dragen. ,,Vroeger is er best veel geld binnengekomen via de kerkelijke bijdrage. We hebben nu dus nog wel een potje met reserves waar we deze renovatie van kunnen betalen, maar de huidige bijdragen zijn onvoldoende om meer noodzakelijk groot onderhoud in de toekomst te kunnen uitvoeren”, vult de kerkbestuurder aan.

Daarom werkt het kerkbestuur aan plannen om in Maarheeze een actie op te zetten waarmee geld gegenereerd kan worden om het potje ‘restauratiefonds’ mee te vullen. Tijdens de renovatieperiode gaan de kerkdiensten gewoon door, uiteraard wel met inacht­neming van de coronaregels.