Eerste braderie in Budel sinds lange tijd; ‘Blij dat we weer mogen’

,,Dit is een van de eerste braderieën die we in anderhalf jaar tijd mogen houden. Ik ben blij dat we weer mogen, maar helaas zit het seizoen er bijna op. Volgende week in Son en Breugel vindt voorlopig alweer de laatste braderie plaats”, vertelt Carola Jongman, directeur van organisatiebureau Eeri uit Sevenum. Het bureau moet het vooral hebben van het houden van braderieën en dat was lange tijd niet of nauwelijks mogelijk.

Zeven per jaar in plaats van honderd

Eeri houdt al bijna 40 jaar lang braderieën in Brabant, Limburg en Gelderland. Jongman: ,,Normaal zijn het er een stuk of honderd per jaar, maar nu komen we slechts tot zes of zeven markten. Ook voor de standhouders was het een dramatische periode. Er is een behoorlijke groep die met ons meereist. Onder meer via e-mail en onze nieuwsbrief hebben we hen de afgelopen periode op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.”

Door de coronaversoepelingen kunnen braderieën weer bijna als vanouds plaatsvinden. Jongman: ,,De restricties, zoals 1,5 meter afstand, zijn losgelaten, wel hebben sommige gemeenten aanvullende verzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van een goede doorstroming van de bezoekers.”

Uitje voor de bezoekers

Er was zondag in Budel een behoorlijke toeloop van braderiegangers. Het stemde Jongman tot tevredenheid: ,,Ik had niet verwacht dat het evenement nu alweer zoveel mensen op de been zou brengen.” Een van hen is Dianne uit Weert. Ze geniet volop van de markt. ,,Ik heb het enorm gemist. Vroeger stond ik zelf met een kraam op braderieën in onder meer Weert, Sittard en Tegelen, maar nu is het voor mij als bezoeker echt een uitje geworden.”

Bij de kraam met dameskleding van Ine Bakker is het een komen en gaan van koopjesjagers. Bakker: ,,Ik richt me vooral op braderieën en thuisparty’s. Het is heel fijn dat we weer kunnen ondernemen. Mijn bedrijf heeft bijna twee jaar stilgelegen. Alleen bij markten op vakantieparken heb ik wat kunnen doen, want dat is privéterrein.”