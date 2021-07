Eerste dag Heezer Fiets Weekend trekt 200 fietsers

HEEZE - Verschillende fietsevenement in de regio zijn afgeblazen vanwege corona, maar het Heezer Fiets Weekend gaat wel gewoon door. Vrijdag stapten 200 fietsers op voor een route van 30, 45 of 60 kilometer. Zaterdag en zondag worden respectievelijk 300 en 400 deelnemers verwacht.

Tourclub Heeze organiseert het fietsevenement voor de 33ste keer. Vorig jaar werd het afgeblazen vanwege de coronabeperkingen. Maar dit jaar is het goed te doen, vindt Leny Thijs van de organisatie: ,,Er zijn looproutes gemaakt en bij de inschrijfbalie hangt een spatscherm. Eigenlijk hoeft niemand op minder dan anderhalve meter van elkaar te komen.”

Thijs is dik tevreden met het aantal deelnemers op de eerste dag: veertig meer dan twee jaar geleden. Maar ze had toch meer fietsers verwacht. Vooral omdat andere fietsevenementen zoals Fiets4Daagse De Peel en de Fiets3daagse in Soerendonk werden afgelast. Thijs: ,,Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen huiverig zijn vanwege corona.”

‘Nieuwe start- en finishplek bevalt goed’

Jarenlang was sportpark Het Lambrek de start- en finishplek van het Heezer Fiets Weekend. Dit jaar is uitgeweken naar hotel Kapellerput aan de Somerenseweg. ,,Dat is ons tot nu toe prima bevallen”, vertelt Thijs. ,,We moeten straks natuurlijk nog evalueren met Kapellerput, maar het zou zo maar eens kunnen zijn dat we hier nog jaren blijven.”

De eerste dag bracht de fietsers naar Limburg, met de Daatjeshoeve in Nederweert als rustplaats. Wie nog wil meefietsen kan zaterdag en zondag bij de Kapellerput terecht. Vertrekken kan tussen 9.00 en 14.00 uur. Deelnemers kunnen kiezen uit 30, 45 en 60 kilometer. Ook een dag meefietsen is mogelijk. Deelname kost 3,50 euro voor volwassenen en voor kinderen 1 euro. Kapellerput ligt aan de Somerenseweg 100 in Heeze.

Overigens gaat de Fiets3daagse in Leende ook gewoon door. Die staat gepland op 13, 14 en 15 augustus.