Eeuweling Max Farjon: ‘Je moet een beetje geluk hebben in het leven’

LEENDERSTRIJP - Bijna honderd jaar is Max Farjon. Zondag bereikt de in Leenderstrijp neergestreken Amsterdammer deze bijzonder mijlpaal.

Een oudere man, getooid met een strooien hoed en daaronder een Einstein-achtig kapsel, die vanaf het bankje bij de voordeur van zijn boerderij met een nieuwsgierige blik de wereld inkijkt. Voor veel voorbijgangers is het een vertrouwd beeld. ,,Fietsers vragen dan ook regelmatig of ze een foto mogen maken. Vaak sturen ze er eentje op”, zegt de persoon in kwestie, Max Farjon. De geboren en getogen Amsterdammer, zoon van een timmerman en opgegroeid als enig kind, wordt zondag honderd.

Farjon is vernoemd naar Max Havelaar. Het begin van zijn werkzame leven klinkt ook als een spannend jongensboek. Na zijn studie vliegtuigbouw kwam hij aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in contact met Harry van Kuyk, die bij zijn tussen Leende en Maarheeze gelegen vliegveld Haviksoord vliegtuigen wilde gaan bouwen.

Liefde

Drie jaar werkte Farjon in de vliegtuigfabriek. ,,Maar het bouwen van vliegtuigen bleek uiteindelijk lastiger dan gedacht”, vertelt Farjon, die daarna terugkeerde naar de Randstad. Wel leerde hij in Leende zijn toekomstige echtgenote Ria van Asten kennen. ,,Ze was de liefde van mijn leven.” Het echtpaar kreeg een zoon en twee dochters. Inmiddels is de familie uitgebreid met zes kleinkinderen en een achterkleinkind.

Farjon werkte 37 jaar als technisch specialist bij de KLM. Als er een ingewikkeld technisch probleem met een vliegtuig was, dan werd hij ingeschakeld. ,,Voor mijn werk ben ik vaak naar Californië geweest, waar de grote vliegtuigbouwers zitten.”

Boerderij

In 1983, na zijn pensioen, betrok het echtpaar een fraaie boerderij in Leenderstrijp, die Farjon eigenhandig verbouwde. Ook na het overlijden van zijn vrouw in 2004 bleef hij in Leenderstrijp wonen. ,,Ik voelde me hier direct thuis. Na 37 jaar voel ik me ook echt een Strijpenaar. Ik kan hier helemaal mezelf zijn.”

Farjon zat na zijn pensioen niet stil. Hij schreef columns en schilderde talloze aquarellen. Ook maakte hij drie lijvige boekwerken. Voor het eerste boek nam hij de historie van het gilde Sint ` Baptista onder de loep. Daarna ontleedde hij van top tot teen de bekende Leendse kerktoren.

Evolutie

Voor zijn derde boek verdiepte Farjon zich in de evolutie. ,,De vraag waarom wij anders zijn dan dieren intrigeert mij al mijn hele leven. Ik ben ervan overtuigd dat het door onze handen komt. Daardoor zijn we mens geworden.”

De actualiteit volgt hij nog op de voet en met de nodige hulp van de thuiszorg en de mensen uit het dorp redt hij zich prima. ,,Er is iemand die voor me kookt en met andere dingen helpt. Zij is echt mijn steun en toeverlaat.”

Veel bezig met de dood is hij niet. ,,Daar ben ik nog lang niet aan toe. Voorlopig voel ik me nog heel vitaal. Last van pijntjes en kwaaltjes heb ik niet.”

Zijn geheim? ,,Dat is er niet. Je moet gewoon een beetje geluk hebben in het leven. Een goede gezondheid moet je treffen. Wel heb ik het gevoel om slechte dingen uit de weg te gaan. De goede dingen omarm ik juist.”