Eigenaar terrein afvalverwerking Sterksel: ‘Iemand heeft het op ons gemunt’

DEN BOSCH/STERKSEL - Niet Reiling BV, de eigenaar van Poort43 in Sterksel (voorheel Chijnsgoed) of de procesmanager zijn daders. Zij zijn juist slachtoffer. Iemand in de directe omgeving van het terrein voor afvalverwerking heeft het op hen gemunt en pleegt zelfs sabotage.