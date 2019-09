Eigenaar verwaarloosde puppy’s Maarheeze: ‘Ik behandel honden niet slecht, zat gewoon in sauna’

MAARHEEZE – De boer uit Maarheeze waar de politie donderdag bijna veertig verwaarloosde honden meenam, noemt alle aantijgingen onzin. „Ik las ergens dat ik was gevlucht. Ik zat gewoon een dagje in de sauna.”

Sommige honden waren te mager, een aantal van hen hadden wormen, ze liepen rond in hun eigen uitwerpselen en hadden weinig plek om te schuilen tegen de regen. Een ‘smeerboel’ noemde de Dierenbescherming de situatie waarin dik veertig honden werden gehouden op een boerderij in Maarheeze. De eigenaar van de honden is zich van geen kwaad bewust: „De politie probeert me als een nietsontziende hondenhandelaar neer te zetten. Ik zie het als een hetze.”

Sterker nog, de man beweert helemaal geen handelaar te zijn. „Ik heb al twee jaar geen hond verkocht.” Dat argument klinkt niet heel sterk. Op zijn erf werden bij de inval meer dan dertig puppy’s aangetroffen. „Ja, dus?”, reageert de man. “Ik mag toch zoveel honden houden? Ik had ooit 80 koeien, nu heb ik 40 honden. En nee, ik verkoop ze niet”, houdt hij vol.

Zuiver gemaakt

De eigenaar is pissig dat de politie hem verwijt dat hij slecht voor zijn honden zorgt. „Ik ben die donderdagmorgen om 5.00 uur vertrokken en samen met mijn vriendin naar de sauna geweest. Van tevoren heb ik de honden eten gegeven en heb ik de hokken zuiver gemaakt.” Wat bedoelt hij met dat laatste? „Ik heb zaagsel gestrooid. Maar goed, daarna is het de hele dag gaan regenen en de honden hebben gepoept. Dan wordt het inderdaad smerig.”

Een rondvraag in Maarheeze leert dat de man al langer omstreden is. De Dierenartsenpraktijk in Budel wil bijvoorbeeld niks meer met hem te maken hebben. Op de inval reageert een van de medewerkers: „We hebben niet voor niks ons handen een paar jaar geleden van hem afgetrokken.”

Omzeilen

Omwonenden schetsen de man als een boer, type: onbehouwen. Nadat hij stopte met zijn melkveehouderij begon hij een handel in honden. De politie stond daarbij geregeld op de stoep, onder andere omdat hij meer honden verkocht dan wettelijk toegestaan als particulier. Daarop zou hij nestjes met puppy’s hebben ondergebracht bij vrienden in de buurt om de regels te omzeilen. „Het is al jaren bekend dat de situatie niet in de haak is, dat hij niet goed voor de honden zorgt. Maar de autoriteiten hebben nooit goed gehandhaafd”, zegt een van hen.

De eigenaar bevestigt dat er eerder controles van de politie zijn geweest. “Maar ik verkocht niet meer dan twintig honden. Puppy’s bij iemand anders? Iemand anders mag toch ook twintig puppy’s verkopen? Er wordt zoveel onzin verteld. Ik las ook ergens dat ik vlak voor de inval zou zijn gevlucht. Daar klopt niks van, ik was gewoon een dagje naar de sauna.”

