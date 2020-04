Eigenaars Ratatouille: ‘Als we dit overleefd hebben, kunnen we straks alles aan’

UPDATE Natuur­brand bij Maarheeze snel opgemerkt en mede daardoor beperkt gebleven

16 april MAARHEEZE/BUDEL - De brandweer is donderdagmiddag enige tijd bezig geweest met het blussen van een brand bij Maarheeze, op de grens met de gemeente Weert. Het vuur is inmiddels onder controle en de brandweer is nu vooral bezig met nablussen.