Eiken moeten wijken voor aanleg randweg Heeze

De eiken die sneuvelen staan in de bomenrij tussen Oudemolen en Heezerenbosch. Enkele bevinden zich langs de Buldersweg. Het IVN Heeze-Leende en Bulders Woningbouw BV probeerden de kap te voorkomen, maar dat is niet gelukt. De eiken tussen Heezerenbosch en Kruis blijven wel staan.

Het IVN betreurt het rooien van de eiken, maar is tevreden over het opgestelde beplantingsplan voor de randweg en nieuwbouwwijk De Bulders. De natuurorganisatie was ook betrokken bij het overleg. Het plan moest aantrekkelijk zijn voor zowel dier als mens. Zo zijn nieuwe aanplant en bestaande bomen op elkaar afgestemd. Ook is er veel variatie in bomen in combinatie met heesters en hagen.