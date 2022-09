Eindelijk eerste kopjes koffie geserveerd in dagcafé ’t Kluutje in Budel

BUDEL - Blije gezichten in het Schepenhuis in Budel. Het dagcafé van ‘t Kluutje is eindelijk opengegaan.

De eerste kopjes koffie met Kluutjesgebak zijn inmiddels geserveerd. Vier maanden later dan gepland, maar Daisy Kwaspen is opgelucht dat ze nu eindelijk aan de slag kunnen: ,,Maandagochtend kregen we het bericht van de gemeente dat de vergunningen in orde waren. Toen hebben we snel geschakeld. Donderdag konden de deuren open.”

Kwaspen is eigenaar en initiatiefneemster van ’t Kluutje. Er werken mensen met een verstandelijke beperking. Eerder dit jaar kon al wel de snoepwinkel open, maar voor het dagcafé moest Kwaspen wachten op de juiste papieren. Het horecadeel was al wel volledig ingericht en begin dit jaar al klaar om open te gaan.

Quote Natuurlijk was het balen dat we in de zomer en bijvoor­beeld afgelopen kermis niet open konden, nu hebben we het terras ingericht en regent het Daisy Kwaspen, 't Kluutje

Dat het zolang duurde, kwam omdat de gemeente de vergunningverlening aan de Wet Bibob heeft getoetst. Kwaspen: ,,Natuurlijk was het balen dat we in de zomer en bijvoorbeeld afgelopen kermis niet open konden. Nu hebben we het terras ingericht en regent het. En we gaan al weer richting de herfst.”

In het horecagedeelte en in de snoepwinkel is werk voor in totaal zes mensen met een beperking. ’t Kluutje huurt op de eerste verdieping van het Schepenhuis ook nog een ruimte. ,,Als het dagcafé straks wat langer open is, gaan we ook daar dagbesteding aanbieden. Dan gaat het om meer creatief werk.”

Volgens het ideale scenario zouden er dan dagelijks in totaal twaalf mensen met een beperking in het Schepenhuis aan de slag kunnen.

Openingstijden

Behalve voor koffie en gebak kunnen gasten er ook terecht voor kleine lunchgerechten en borrelplankjes. Café 't Kluutje is geopend tijdens het komende Open Monumenten-weekend. De reguliere openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur (op dinsdag en zondag gesloten).

Het Schepenhuis in Budel. © Kees Martens/DCI Media