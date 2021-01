Eindelijk project van start om Sterksel en Maarheeze veiliger te maken

De dorpsraden van Maarheeze en Sterksel ijveren er al bijna 10 jaar voor om de overlast van doorgaand (vracht)verkeer te verminderen. Daarbij gaat het met name om het vrachtverkeer van en naar het Sterkselse bedrijvenpark Poort 43.

Met het treffen van aanvullende verkeersmaatregelen in Sterksel wordt er een begin gemaakt met het project. Een werkgroep van de plaatselijke dorpsraad heeft samen met aanwonenden invulling gegeven aan een eerste maatregelenpakket dat de kern onaantrekkelijker moet maken voor doorgaand (vracht)verkeer. De plannen voorzien onder meer in het versmallen van komportalen, het verhogen van kruisingsvlakken en het realiseren van suggestiestroken voor fietsers en voetgangers. Werkgroeplid Jan van Oss: “Dit moet de doorrijtijd vergroten, twee tot drie minuten extra zorgen al voor een flinke verkeersafname.”

Hoog op de prioriteitenlijst staat een veilige oversteekplaats

De omgeving van de Spar-dorpswinkel krijgt de uitstraling van een verblijfsgebied. ,,Dat willen we realiseren door de weg optisch smaller te maken”, vertelt Van Oss. Hoog op de prioriteitenlijst staat verder een veilige oversteekplaats voor de kinderen van de nieuwe wijk Kloostervelden.

De plannen worden op korte termijn aan de inwoners van het dorp gepresenteerd. ,,Het is in deze coronatijd even zoeken naar de manier waarop we dit gaan communiceren. We denken bijvoorbeeld aan een videoconference”, zegt werkgroeplid Jan Joosten.

Het gaat slechts om een klein deel van de oplossing, benadrukt de Sterkselnaar: ,,Het allerbelangrijkste is dat er een betere ontsluitingsroute voor het bedrijvenpark komt.” Als alles volgens planning verloopt kan in 2022 worden gestart met het realiseren van de ontsluiting die het vrachtverkeer via de d’Aasdonken en Grote Bleek van de A2 in Maarheeze naar Poort 43 en terug laat rijden. De Cranendonckse gemeenteraad buigt zich dit voorjaar over de benodigde bestemmingsplanwijziging. Ook moet de gemeente op enkele plekken grond aankopen om de plannen te realiseren.

Verkeersintensiteit sneller gestegen

Joosten: ,,Het gaat uiteindelijk om de combinatie van maatregelen. Nadat de ontsluiting er ligt worden er ook aanvullende verkeersmaatregelen in Maarheeze getroffen.” Deze zijn in Sterksel zijn naar voren gehaald omdat de verkeersintensiteit in het dorp de afgelopen jaren sneller is gestegen dan aanvankelijk werd voorzien. Bovendien kosten de voorbereidingen voor de aanleg van de ontsluitingsweg veel langer dan verwacht.

Budget verdubbeld

De gemeente Heeze-Leende heeft onlangs rijkssubsidie gekregen om de maatregelen uit te voeren. Hierdoor is het budget verdubbeld tot bijna twee ton. De extra middelen zijn nodig omdat het aanvankelijke budget door de toegenomen verkeersdrukte niet langer toereikend was. Voorwaarde is wel dat dit jaar met de uitvoering wordt gestart. Joosten: ,,Omdat ook het nieuwe budget onvoldoende is om het hele maatregelenpakket meteen te realiseren, hebben we een prioriteitenlijst opgesteld.”