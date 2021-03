Eindhovense relschopper hoeft zijn gejatte flesje Dr. Pepper niet terug te betalen van de rechter: ‘Geef maar aan goed doel’

Wie kon er in 1961 het beste dansen bij jongeren­soos De Vluchtheu­vel in Eindhoven?

13 maart HELMOND - Een foto genomen in 1961 bij jongerensoos De Vluchtheuvel in de Eindhovense Raiffeisenstraat. Op vrijdag werd er gedanst, zo is te lezen op een aankondiging tegen de muur. Wie heeft er nog herinneringen aan dit centrum en wanneer is het eigenlijk gesloten? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.