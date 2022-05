Elan levert ‘verrassingswethouder’ Soerendonker Hennie Driessen: Karel Boonen en Marcel Lemmen maken wethouderstrio vol

Hennie Driessen is een geboren en getogen Soerendonker. Hij is opgeleid als maatschappelijk werker. In Soerendonk is hij vooral bekend vanwege zijn inzet voor het jeugdwerk bij SJS en sinds 2008 als voorzitter van Dorpsraad Zurrik. Vanaf 2010 is hij lid van de ZorgAdviesRaad Cranendonck. Driessen was niet eerder politiek actief.

Karel Boonen woont in Maarheeze. Hij was de laatste acht jaar raadslid namens Cranendonck Actief. Eerder was hij gemeentesecretaris in Cranendonck en Veldhoven. Verder heeft hij gewerkt als bestuurder bij een aantal woningcorporaties.

Marcel Lemmen is de enige wethouder uit het vorige college die terugkeert. Voor zijn wethouderschap werkte hij in het bedrijfsleven als manager en adviseur bij een overheidsadviesbureau. Er wordt nog overlegd over de taakverdeling binnen het nieuwe college.

Logisch gevolg van verkiezingsuitslag

Karel Boonen vindt de samenstelling van het nieuwe college een logisch gevolg van de verkiezingsuitslag: ,,Als je wint, moet je ook verantwoordelijkheid willen nemen. De manier waarop we tot nu toe met elkaar gesproken hebben, geeft mij vertrouwen dat we een goed team gaan vormen.”

Boonen, die 0,8 fte voor zijn rekening neemt, wil nog niet gedetailleerd ingaan op de doelen die het college zich stelt voor de komende vier jaar, maar wil wel kwijt dat de dienstverlening aan de burgers beter moet: ,,Dat is een speerpunt. Verder willen we slagen maken op het gebied van bouwen en wonen: meer aandacht voor betaalbare, sociale huur- en koopwoningen. Binnen de zorg moet meer aandacht komen voor de mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten.”

Quote Ik hoop dat het wethouder­schap me net zoveel voldoening gaat geven als mijn andere functies Hennie Driessen

Voor Hennie Driessen was het wethouderschap misschien niet een voor de hand liggende carrièreswitch. ,,In een gesprek Carry van Rooij, de fractievoorzitter van Elan, zei hij precies de goede dingen om me te overtuigen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan zaken die ik belangrijk vind. Sommige zaken moeten nadrukkelijk anders”, stelt hij. Een van die zaken is de burgerbetrokkenheid. ,,Ik hoop dat het wethouderschap me net zoveel voldoening gaat geven als mijn andere functies”, zegt Driessen.

Op 24 mei wordt na de commissievergadering een raadsvergadering gepland, waarin de raad moet instemmen met de benoeming van de nu nog kandidaat-wethouders. Aansluitend worden ze geïnstalleerd.