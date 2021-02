Elina Jansen voorleeskampioen Heeze-Leende

Klinkers Ginderover in Heeze na vorstperio­de deels verzakt; weghelft afgesloten

19 februari HEEZE - Door de sneeuw en de vorstperiode van vorige week is er op verschillende plekken schade ontstaan aan het wegdek. Meestal gaat het om gaten in de asfaltlaag. In de Ginderover in Heeze zijn door de vorst straatklinkers verzakt.