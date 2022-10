Elly uit Sterksel helpt mantelzorgers in doolhof van zorgwereld: ‘Ze mogen niet omvallen’

STERKSEL - Wat als een van je ouders, je partner of kind plots ziek is en je geconfronteerd wordt met de wirwar aan regels in de zorgwereld? Elly Aarts-van Schalen uit Sterksel springt bij. Ze is sinds drie jaar mantelzorgmakelaar.

Een makelaar regelt meestal de koop of verkoop van je woning. Maar Aarts is ‘makelaar’ in de zorg. Ze ondersteunt mensen die zorgen voor een familielid of vriend met een langdurige ziekte of met een beperking. Mantelzorgers dus.

Concreet houdt haar werk in dat ze mantelzorgers ‘ontzorgt’ als het gaat om regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, arbeid en financiën. De mantelzorger is vaak toch al zwaar belast. Want naast het bieden van zorg, hebben ze vaak een baan en een eigen gezin. ,,Ze mogen niet omvallen”, vertelt Aarts.

Starre ambtenaren

De zorgwereld is vrij complex wat betreft de regelgeving. Mantelzorgers krijgen daarbij vaak te maken met meerdere instanties zoals CIZ, SVB en CAK. Of met starre ambtenaren, als ze bij de gemeente aankloppen voor een persoonsgebonden budget of een invalidenparkeerkaart. Aarts: ,,Ik help ze. Ik kom voor ze op of regel hulp.”

De Sterkselse begon in 2017 haar eigen bedrijf Samen met Elly: ,,Doel was toen om ouderen gezelschap te houden, met ze te buurten of samen de hond uit te laten.” Na het lezen van een artikel over een opleiding tot mantelzorgmakelaar, werd ze enthousiast over dat vak. Korte tijd later is ze de opleiding gaan volgen, die ze succesvol afrondde.

Vorig jaar zegde ze haar baan op om zich fulltime op haar bedrijf te kunnen richten. Ondertussen weet ze de weg in de zorgwereld goed te vinden. ,,Het is niet altijd eenvoudig. En je maakt ook echt wel heftige dingen mee.”

Zo staat ze een jonge vrouw bij van wie de partner onlangs is neergeslagen en als gevolg daarvan een hersenbeschadiging heeft opgelopen. En ze ondersteunde een vrouw met borstkanker die twee jonge kinderen heeft: ,,Dan regel ik bijvoorbeeld dat er iemand is die voor haar kinderen zorgt als zij na een chemotherapie ziek is.”

Door de ambtenarij heen beuken

Gemeenten werpen weleens drempels op als het gaat om het toekennen van ondersteunende hulpmiddelen, constateert Aarts. Daar waar mantelzorgers al snel afhaken na een ‘nee’, lukt het haar meestal wel om er doorheen te beuken: ,,Je moet je er soms in vastbijten om iets voor elkaar te krijgen.”

Door haar werk ziet ze ook de kwetsbaarheid van mantelzorgers: ,,Een van mijn cliënten zorgt al negen jaar voor haar man. Als zij een been breekt, moeten we simpelweg op zoek naar een crisisbed voor haar man.”