Engelse militaire helikopter maakt voorzorgslanding bij Heeze op terugweg van Luchtmachtdagen

De helikopter was net op weg terug naar Engeland vanaf de Luchtmachtdagen, die vrijdag en zaterdag in Volkel plaatsvonden. ,,De piloot kreeg een melding en heeft voor alle zekerheid meteen de landing ingezet", aldus een woordvoerder van de Marechaussee. ,,Je kunt het vergelijken met een knipperend dashboardlampje in de auto.” Voor de voorzorgslanding, nabij de Somerenseweg in Heeze, rukten Marechaussee en politie met behoorlijk wat manschappen uit. Dat is gebruikelijk als een militaire helikopter onverwacht moet landen.