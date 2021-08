Enquête onder Gastelnaren: basisschool moet behouden blijven

GASTEL - Gastel is een redelijk tevreden gemeenschap. Toch zijn er zorgen over de toekomst van de kleinste Cranendonckse kern. Een van de vragen is: hoe houden we de jeugd in ons dorp?

De werkgroep die zich bezighoudt met de dorpsenquête vat het gevoel van de Gastelnaren in één zin samen: ‘Gastel is een gezellig, gemoedelijk en mooi klein dorpje, waar het fijn thuiskomen en rustig wonen is’. Dat is een positieve typering, maar toch hebben de Gastelnaren ook hun zorgen over de toekomst en wensen om het leven in Gastel nog aangenamer te maken.

Behoud van basisschool

Uit de enquête komt naar voren dat het behoud van basisschool ’t Lange voor vrijwel iedere inwoner de hoogste prioriteit heeft. Hoewel de school komend schooljaar start met 71 leerlingen (vorig jaar 63), zijn de inwoners nog niet heel gerust op de toekomst van de school. Dat heeft wellicht ook te maken met het geringe aantal woningen dat voor jongeren wordt gebouwd. Dat is een prioriteit die in het verlengde van het schoolbehoud ligt.

Om het leven voor de jonge gezinnen aantrekkelijker te maken, zouden er in Gastel best wat meer activiteiten voor jonge volwassenen mogen worden georganiseerd, vindt de helft van de inwoners. Daar past ook de aanwezigheid van een café met terras bij (dat vindt negen van de tien Gastelnaren) en een cafetaria.

Nieuw gemeenschapshuis

Om de leefbaarheid op peil te houden, moet er snel een nieuwe, grote Schaapskooi (gemeenschapshuis) komen. Dat is belangrijk voor de activiteiten van Jong Nederland en voor ouderen die de Huiskamer bezoeken. Ook voor buurtverenigingsactiviteiten is De Schaapskooi het centrale punt. Voor ouderen zouden er meer zorgwoningen moeten worden gebouwd.

Zorgen zijn er ook over de verkeersveiligheid; er rijden veel vrachtwagens en sluipverkeer door het dorp. Ook wordt de snelheid waarmee veel auto’s door het dorp rijden als gevaarlijk ervaren. Verder zien veel inwoners de paaltjes op het Gravenkasteel en de Grensweg als onveilig.

Quote We willen dieper ingaan op een aantal zaken en die concreter maken Laura van den Wildenberg, Werkgroep dorpsvisie

Om Gastel nog gezelliger te maken dan het al is, mag er best wat gebeuren aan de groene uitstraling: het Cornelisplein zou best wat aantrekkelijker gemaakt kunnen worden met bankjes en bloembakken. Voor de sociale veiligheid wil bijna de helft van de Gastelnaren dat er meer lantaarnpalen in het dorp worden geplaatst.

Inspraakavonden

Laura van den Wildenberg van de werkgroep dorpsvisie vertelt dat er vanaf september een aantal avonden wordt gepland, waarop in kleinere, wisselende groepen verder doorgepraat wordt over de verschillende thema’s. ,,We willen dieper ingaan op een aantal zaken en die concreter maken. Die ideeën verwerken we in een visie voor de toekomst.” De betrokkenheid van de Gastelnaren om tot een dorpsvisie te komen is groot: twee van de drie Gastelnaren heeft de enquête ingevuld.