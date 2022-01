Enquête onder inwoners Budel-Dorplein over toekomst van het dorp: ‘We bellen bij iedereen aan’

BUDEL-DORPLEIN - Een groep Dorpleiners, verenigd in de werkgroep Samen Dorplein, wil van hun dorpsgenoten weten wat er nodig is om de Cranendonckse kern ook in de toekomst leefbaar te houden. Om daarachter te komen wordt er deze maand een enquête gehouden.

Delen per e-mail

De rondvraag moet uitmonden in een toekomstvisie voor Budel-Dorplein. Dit document wordt gebruikt als leidraad voor wat er moet gebeuren om te zorgen dat het dorp ook de komende 10 tot 20 jaar een plezierige woonplek blijft. ,,Het is lastig om daar een exact jaartal aan te koppelen. Het is namelijk een voortdurend proces, daarbij is het niet ondenkbaar dat plannen onderweg moeten worden bijgesteld”, vertelt Theo Dubbeld van Samen Dorplein. De werkgroep houdt zich al enige tijd bezig met de toekomst van basisschool St. Andreas.

De dorpsvisie is een project van, voor en door de inwoners van Budel-Dorplein. Dubbeld: ,,De inhoud moet vanuit de Dorpleiners zelf komen.” Daarom is de enquête opgesteld in overleg met het lokale verenigingsleven en andere groepen en organisaties uit het dorp.

Prikkelende stellingen

Om inwoners alvast aan het denken te zetten werden het afgelopen najaar op meerdere plekken in het dorp bouwhekken geplaatst, met daarop banners met prikkelende stellingen. Kort daarna werden er flyers verspreid, waarin Samen Dorplein werd geïntroduceerd. ,,We hebben behoorlijk wat reacties ontvangen. Het merendeel was heel positief”, zegt Dubbeld.

De enquêteformulieren worden op zaterdag 22 januari huis-aan-huis in Budel-Dorplein bezorgd. Er is aandacht voor thema’s als woningbouw, recreatie en de toekomst van de basisschool en gemeenschapshuis De Schakel.

Bewustwording

Dubbeld: ,,We bellen bij alle inwoners aan. Dit om een stukje betrokkenheid en bewustwording te creëren, maar ook om te vragen hoeveel enquêteformulieren een huishouden nodig heeft. We willen namelijk iedereen, van jong tot oud - ook kinderen van een jaar of negen - de mogelijkheid geven een steentje bij te dragen aan de toekomst van het dorp.”

De formulieren worden medio februari ingezameld. Dat gebeurt op een ludieke manier. Dubbeld: ,,Hierbij willen we opnieuw de verenigingen en andere organisaties in het dorp betrekken.” Daarna gaat de werkgroep aan de slag met het verwerken van de enquêteformulieren. De uitkomsten worden niet alleen gedeeld met de inwoners, maar ook met de gemeente. Dubbeld: ,,Maar het is wel de bedoeling dat het dorp aan het stuur blijft zitten en de richting bepaalt.” De werkgroep wil dit voorjaar met de eerste concrete plannen aan de slag gaan. Meer info: samendorplein.nl