Er stroomde carnaval door de aderen van Toon de Brouwer uit Sterksel

NecrologieToon de Brouwer, werkte zijn hele leven in het ‘groen’. Hij was vooral bekend om zijn vrijwilligerswerk voor vele verenigingen. Zaterdag 22 februari is hij op 61-jarige leeftijd overleden.

De Brouwer overleed in het St. Annaziekenhuis in Geldrop, op het moment dat de carnavalsoptocht langs kwam. Overleden op de 22ste, 2 x 11. Het moest zo zijn. Bij De Brouwer stroomde carnaval door z’n aderen in plaats van bloed. Toon was al enige tijd ziek.

De Brouwer werd geboren in Eindhoven, kwam op zijn zevende naar Sterksel. Hij woonde met zijn moeder Miet samen. Toon had twee broers en drie zussen.

Een vrijwilliger pur sang, carnavalsmens van de bovenste plank, zo wordt De Brouwer omschreven. Floortje van den Boomen van CV de Ossedrijvers: ,,Oppakken en doorgaan. Dat was Toon. Hij wilde ook per se dat de carnaval door zou gaan, mocht hij komen te overlijden.” De Brouwer werd in 1991 Prins bij de Ossedrijvers; hij was bestuurslid en vele jaren Vorst of zoals Toon het noemde: spreekstalmeester. Voor hem is een herdenkingshoek in dorpshuis Valentijn ingericht.

Overlijden gemis voor heel Sterksel

Daarnaast was hij actief binnen de KPJ Maarheeze, KPJ Kring Eindhoven en het gewestelijk bestuur. De Brouwer zette zich in voor de handbalvereniging De Vlinders. Hij was ruim veertig jaar lid van RKSV Sterksel. Engel Beenders, bestuurslid RKSV Sterksel: ,,Toon stond klaar waar nodig. Je kon van hem op aan. Hij trok de kar en als er iets gedaan moest worden, dan had hij het vaak al geregeld voordat iemand actie kon ondernemen. Goudeerlijk. Hij deed tot het laatst wat hij kon. Zijn overlijden is een gemis voor heel Sterksel.”

In 1996 ontving De Brouwer de Os van Verdienste van de Ossedrijvers. In 2013 kreeg hij een koninklijke onderscheiding.