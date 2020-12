‘Er zijn nog geen windmolens in Cranendonck en dat moet zo blijven’

Burgerbewoning en camping vlakbij

Vanwege de aanvliegroutes van de vliegvelden in Budel en het Belgische Kleine Brogel is binnen de gemeente alleen een locatie ten noorden van Maarheeze en Soerendonk geschikt voor windmolens met een hoogte van ruim tweehonderd meter. ,,Maar daar is nog veel burgerbewoning en er ligt een camping. Het is onrealistisch om daar windmolens te plaatsen”, vindt Beerten. Daarom vindt hij dat er in de windvisie, die de gemeente moet opstellen, duidelijk moet worden opgenomen, dat er in Cranendonck geen plek is voor windmolens. Beerten kreeg bijval van de Cranendonck Actief! en de VVD.