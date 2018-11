Erwin (47) zag spookrijder A2 recht op zich af komen: 'We zeiden meteen: dit loopt verkeerd af’

Een ernstig ongeval met twee voertuigen kostte donderdagavond een 28-jarige man uit Weert het leven. Zijn vriendin van 25 raakte lichtgewond. De 62-jarige spookrijder uit België ligt met ernstige verwondingen in het Radboudumc in Nijmegen.

Volgens weggebruikers legde de spookrijder een flinke afstand in tegengestelde richting af. Erwin en zijn collega rijden ter hoogte van Maarheeze als ze in de verte opeens twee felle koplampen zien verschijnen. ,,We schrokken ons wezenloos, je weet gewoon niet wat je meemaakt”, zegt Erwin, amper bekomen van de schrik.

‘Geen schijn van kans’

Zijn collega zit achter het stuur en blijft voorzichtig op de rechterbaan rijden. Achter de Limburgers rijden ongeveer zes auto's die een lichtsignaal afgeven naar de spookrijder. ,,Volgens mij geloofde niemand die achter ons reed wat er aan de hand was. Deze man reed bijna tegen de vangrail en leek alleen maar gas bij te geven. Het ging echt ontzettend hard."



Door rustig te blijven ontsnappen Erwin en zijn collega aan een aanrijding, maar ze vrezen voor het verkeer dat achter hen rijdt. ,,En ja, ongeveer een halve minuut later kon iemand de spookrijder helaas niet meer ontwijken. Een knul van 28, het is echt te verschrikkelijk voor woorden. Hij zal geen schijn van kans gehad hebben”, verzucht de Limburger. ,,Je vraagt je af wat deze spookrijder bezielde en hoe hij toch in vredesnaam door die wegversmalling is gekomen.”

‘Mensenleven redden’

Vanwege wegwerkzaamheden moeten Erwin en zijn collega ter hoogte van de grens met Limburg naar de linkerrijbaan. ,,Als we die man daar waren tegengekomen dan was het voor hem einde verhaal geweest en waren wij waarschijnlijk door de voorruit gevlogen. Als je dan thuiskomt en de nieuwsberichten leest besef je dat je toch wel heel veel geluk hebt gehad.”

Achteraf vraagt Erwin zich af of hij niet anders had moeten handelen. ,,Misschien hadden we onze vrachtwagen wel voor die spookrijder moeten gooien. Dan hadden we misschien een mensenleven kunnen redden. Nu kunnen we er helaas niets meer aan doen.”

Andere ooggetuige

Ook Nancy van Dijck moest snel handelen om een aanrijding te voorkomen. ,,Ik sta een paar meter achter het ongeluk en besef me weer opnieuw dat het dus secondenwerk is dat niet mijn voorganger, maar ikzelf deze spookrijder had kunnen tegen komen en nooit meer zou thuiskomen. Ik ben er stil van”, laat ze weten op de Facebook-pagina van het ED.

De politie laat weten dat weggebruikers kort vóór de fatale aanrijding melding maakten van de spookrijder. Het onderzoek gaat volgens woordvoerder Dion Luijten ‘nog wel enige tijd in beslag nemen. ,,Als we daarover op korte termijn zaken kunnen melden, doen we dat actief op Twitter.”

