Europese wilde kat gespot in Heeze! Is hij er weer, of nog steeds?

HEEZE - Drie jaar na de eerste waarneming is er op de Strabrechtse Heide opnieuw een Europese wilde kat gespot. Dat denkt boswachter Mari de Bijl. De soort was sinds de middeleeuwen uit het Brabantse land verdwenen.

‘Zeer bijzonder’, en ‘een raadselachtige verschijning’ noemden experts de waarneming in 2015. Maar sindsdien bleef het stil rond de wilde kat. Tot nu: De nieuwe waarneming is heel dicht in de buurt van de eerste. ,,Dat kan betekenen dat het dier zijn territorium hier in de omgeving heeft, of dat het een nieuw dier is", zegt Mari de Bijl, boswachter bij Brabants Landschap. ,,In allebei de gevallen is het geweldig nieuws.”

Lange tijd was de Europese wilde kat volledig verdwenen uit Nederland. Sinds enige tijd planten ze zich in Zuid-Limburg weer voort en toen de eerste in Brabant werd gespot kon dat betekenen dat het om een mannetje ging dat rondstruinde naar nieuw leefgebied. Dat hij er nu weer of nog steeds is, wil zeggen dat de Strabrechtse Heide geschikt is voor de soort, denkt Mari de Bijl.

Het dier is vastgelegd door een wildcamera op de Braakhuizense Heide op nog geen kilometer afstand van de eerste waarneming. De kenmerkende zwarte rugstreep en de zwarte kringen om de staart zouden aan moeten geven dat het om een wilde kat gaat.

Niet bewezen

Roofdierenexpert Jaap Mulder is minder geneigd om te geloven dat het daadwerkelijk om een wilde kat gaat. ,,Het is nooit bewezen dat het dier boven de Geul bij Valkenburg is geweest. Pas als DNA wordt verzameld en getest kan objectief worden vastgesteld dat het om een wilde kat gaat.” Beelden alleen zijn volgens Mulder niet genoeg. ,,Onlangs heb ik ook een dier vastgelegd dat alle kenmerken had van een wilde kat, alleen droeg dit dier een halsband. Her en der zijn de dieren ook gekruist met huiskatten.”