Even met je gedachte ‘struikelen’ over steen oorlogsslachtoffer

HEEZE-LEENDE - In de Tweede Wereldoorlog werden ze gedeporteerd naar concentratiekampen in Duitsland. Ze kwamen nooit meer terug. Maar Theo Serraris, Henk van Rossum, Harry Weijers en Antoon van Lierop zijn nooit vergeten. Bij hun vroegere woningen in Heeze, Leende en Sterksel zijn struikelstenen gelegd.

Theo Serraris werd op 6 juli 1944 door de Duitsers opgepakt. Hij was op dat moment de burgemeester van Heeze en weigerde, net als veel van zijn collega’s in de regio, inwoners aan te wijzen om voor de Duitse bezetter te werken. Serraris komt terecht in concentratiekamp Bergen-Belsen.

De struikelsteen bij de vroegere woning van Theo Serraris. De gevangenen staan er bloot aan allerlei mishandelingen en worden gedwongen extreem zwaar werk te verrichten. Veel van hen overlijden. Ook voor Theo Serraris worden de ontberingen in het kamp uiteindelijk te veel. Hij overlijdt op 10 maart 1945 op 36-jarige leeftijd. De struikelsteen van Serraris ligt aan de Kapelstraat in het centrum van Heeze.

Bevrijding net te laat

Henk van Rossum. Ook Henk van Rossum uit Sterksel is in Bergen-Belsen overleden, op 31 mei 1945. Hij was lid van een verzetsgroep in Geldrop en had contacten met de verzetsgroep van de gebroeders De Koning aan 't Huisven in Heeze. Hij leverde onder meer wapens en munitie aan de groep.

Toen de verzetsgroep op 14 mei 1944 werd verraden, werd op dezelfde dag een inval gedaan in de boerderij van de familie Van Rossum in het Peelven in Sterksel. Henk van Rossum woont op dat moment in Geldrop. Maar hij moet zich melden, anders wordt zijn vader gearresteerd.

Henk meldt zich bij de Duitsers en wordt vervolgens op transport gesteld naar Dachau in Duitsland. Waarschijnlijk is hij later in Bergen-Belsen terechtgekomen. Dat kamp wordt op 15 april 1945 bevrijd. Maar als gevolg van de ontberingen, uitputting en ziekte bezwijken daarna nog eens 14.000 ex-gevangenen in het kamp.

Henks overlijdensdatum is vastgesteld op 31 mei 1945. Hij behoort dan ook tot deze groep slachtoffers. Henk is 23 jaar geworden. In 2016 is voor hem in de wijk Kloostervelden in Sterksel een gedenkteken geplaatst. De struikelsteen ligt bij Peelven 9 in Sterksel waar hij heeft gewoond.

Aan lot overgelaten

Antoon van Lierop. Antoon van Lierop wordt geboren op 15 maart 1923 in Heeze, waar hij werkt als bandwever. Tijdens de Duitse bezetting wordt hij opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, de verplichte tewerkstelling in Duitsland, maar vermoedelijk weigert Antonius hieraan gehoor te geven. Hij wordt op 20 juni 1944 gearresteerd.

Vanuit kamp Amersfoort wordt hij in september 1944 naar concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg gedeporteerd. Van daaruit wordt hij doorgezonden naar andere kampen waar hij als dwangarbeider wordt ingezet.

Zo komt hij ook in het Duitse Bad Sassendorf bij Soest terecht waar hij moet meehelpen het gebombardeerde station te herstellen. De meeste dwangarbeiders worden op 4 en 5 april geëvacueerd. De zeer ernstig zieken blijven achter en worden aan hun lot overgelaten. Een van hen is Antoon. Hij bezwijkt op 6 april 1945 aan de ontberingen. Hij is dan pas 22 jaar. De steen van Van Lierop ligt aan de Emmerikstraat in Heeze.

Ook Harrie Weijers wordt maar 22 jaar

Harrie Weijers werd op 14 december 1922 geboren en overleed op 30 januari 1945 in kamp Neuengamme. Weijers werd in mei 1944 opgepakt. Hij was ondergedoken om aan de tewerkstelling te ontkomen. Zijn verblijfplaats werd waarschijnlijk verraden.

Hij zat korte tijd vast in Eindhoven en vervolgens tot september in kamp Amersfoort. Tijdens zijn verblijf in Amersfoort onderhield de familie nog verschillende malen contact met hem. In september 1944 werd de Leendenaar op transport gesteld naar Neuengamme bij Hamburg. Hij stierf er op 22-jarige leeftijd. Weijers’ struikelsteen ligt aan de Boschhoven in Leende.

Al 90.000 Stolersteine gelegd

Het initiatief komt van Lionsclub Kempenland. Bij de presentatie van de struikelstenen, vorige week in het gemeentehuis in Heeze waren ook nabestaanden van de vier aanwezig.

Het leggen van struikelstenen ofwel Stolpersteine is een grootschalig kunstproject van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De stenen liggen inmiddels in meer dan twintig Europese landen. Het zijn er al ruim 90.000. Ook in andere gemeenten in onze regio liggen Stolpersteine.

,,Met struikelstenen wordt niet bedoeld dat je echt over de stenen valt, maar dat je met je gedachte even blijft hangen bij de naam op de steen. Dat je even bij de persoon op de steen stilstaat. Zo worden ze niet vergeten", aldus Roland Verbrugge van de Lionsclub.

In Heeze-Leende zijn in de Tweede Wereldoorlog meer dan vier personen omgekomen door oorlogsgeweld. Volgens Verbrugge is voor de struikelstenen een selectie gemaakt op basis van de criteria van de kunstenaar. Voor de vier gebroeders De Koning, die wel aan de criteria voldoen, zijn geen stenen gelegd omdat voor hen al eerder een monument is geplaatst.

De Lionsclub wil nu in meer gemeenten in hun servicegebied struikelstenen leggen. ,,Elk jaar in één gemeente. Hierna is Bladel aan de beurt", aldus Verbrugge.