‘Eventuele problemen toegankelijkheid De Schammert pragmatisch oplossen’

,,Uiteraard zijn er altijd zaken te vinden die beter kunnen. Als er zich problemen voordoen dan bekijken we hoe we die pragmatisch kunnen oplossen”, reageert de gemeente op het bericht eerder deze week dat de toegankelijkheid voor mindervaliden verre van optimaal zou zijn in het nieuwe dorpshuis van Leende. Deurdrangers bij de ingang zorgen dat mensen met een rollator en rolstoelgebruikers in het gedrang komen. De entree aan de Kerkstraat is alleen toegankelijk met een trap en mindervaliden komen liever een gebouw binnen via een automatische schuifdeur dan door een draaideur. Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT) kwalificeerde de toegankelijkheid als ‘beperkt’ en geeft De Schammert het rapportcijfer 5.