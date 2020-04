Ex-douanier haalt herinneringen op aan de grens bij Budel: ‘Het lijkt wel oorlog’

Toen Martin Sonntag in april 1966 de deur van het kleine douanekantoor van Budel/Hamont achter zich dichtdeed, had het alles weg van een definitief afscheid. Vrij verkeer binnen de BeNeLux was toen al ingevoerd en ook het einde van het smokkeltijdperk leek in zicht. Na het verdrag van Schengen in 1993 leek het hem onmogelijk dat de grenzen ooit nog zouden worden afgesloten. Of er zou een oorlog moeten uitbreken.



Anno 2020 staat er op de Hamonterweg een grote container met hekken. Niemand komt meer over de grens, als het aan de Belgen ligt. Alles om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ,,Het verbaast me echt dat dit kan in deze tijd", zegt Sonntag. ,,Dat doet me denken aan de oorlog. Toen was het nog normaal.”