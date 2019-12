Extra maatregelen tegen instroom Moldaviërs, ruim 100 verblijven nu in sporthal in Budel

VIDEO Drie auto's in vlammen op in Dommelen en Maarheeze, politie doet onderzoek

19 december In Dommelen en Maarheeze zijn in de nacht van woensdag op donderdag drie auto's in vlammen op gegaan. Het gaat om twee voertuigen die tegenover elkaar stonden geparkeerd aan de Weverwei in Dommelen en om een wagen die geparkeerd stond bij tankstation Het Haasje in Maarheeze.