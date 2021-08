Extra politie in Cranendonck om overlast asielzoekers te beteugelen: ‘Hiervoor hebben we hard op de deuren gerammeld’

Meester Kees van den Groenen­daal schreef een boek: ‘Ik ben trots op alle kinderen’

26 juli HEEZE - Kees van den Groenendaal (67) is een bekend gezicht in Heeze. In ruim veertig jaar voor de klas, grotendeels bij basisschool Merlebos, gaf hij les aan ongeveer duizend leerlingen. In aanloop naar zijn pensioen (juli vorig jaar) schreef hij een boek over zijn werk en leven, dat nu voor tien euro verkrijgbaar is.