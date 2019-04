Extra waakzaamheid vanwege droogte: piloten extra alert maar Paasvuur Budel gaat door

Opgeknapte jongeren­plek in Boudrie­park Budel heropend: ,,Het is er een stuk netter op geworden”

22:31 BUDEL - De tot Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) omgebouwde zeecontainer in het Boudriepark in Budel zit weer strak in de groene verf. De opgeknapte ontmoetingsplek werd dinsdag heropend door wethouder Marcel Lemmen.