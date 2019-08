Familie Kippers, al dik zestig jaar op de kermis in Leende

LEENDE - De familie Kippers staat al dik 60 jaar op de kermis in Leende. Greta Kippers: ,,We zijn hier terechtgekomen omdat m’n ouders met de luchtschommel op doortocht waren en in Leende een klapband kregen. Alles vloog in de brand, alleen de bel bleef gespaard. De burgemeester vond het zo sneu voor ons dat hij ons een plek op de kermis aanbood... En tot op de dag van vandaag komen we terug!”