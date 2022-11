Fanfaremuzikanten, metalband én basisscholieren jammen er op los

HEEZE - Basisschool De Trumakkers werd donderdag even omgetoverd in een ‘School of Rock’. Een bijzondere gelegenheidsformatie bestaande uit studenten van de Eindhovense muziekopleiding Metal Factory en leden van de Heezer fanfare St. Nicasius gaven er een ‘stevig’ miniconcert. Doel: het instrumentengebruik onder basisscholieren te stimuleren.

Hoewel ze verschillende muzikale achtergronden hebben, delen de leden van de XXL-band één muzikale missie: kinderen enthousiast maken om een instrument te bespelen.

Eerder vond er al eens een bijzondere muzikale kruisbestuiving plaats. Het project ‘De Instrumentenkaravaan’ werd toen voor het eerst gehouden door het plaatselijke jongerenwerk, fanfare St. Nicasius en het Regionaal Instituut Cultuur en Kunsteducatie (RICK). Toen ging de fanfare de samenwerking aan met een groepje rap’ pers.

‘Jeugdopleiding ingestort’

Deze week was er een nieuwe tournee langs de basisscholen in Heeze. Leerlingen maakten daarbij in drie kwartier tijd kennis met verschillende muziekinstrumenten. ,,We zoeken naar allerlei manieren om kinderen met instrumenten in aanraking te brengen. Vroeger was er weinig te kiezen, je ging voetballen of je werd lid van de fanfare. Maar de tijden zijn veranderd. Daarom is het voor ons belangrijk om scholen binnen te komen”, zegt Eric Berkers, saxofonist bij de fanfare.

Corona heeft er flink ingehakt bij de muziekvereniging. Berkers: ,,De jeugdopleiding is volledig ingestort. Die zijn we nu weer helemaal aan het opbouwen. Het is dan heel leuk als je je op deze manier aan kinderen kunt presenteren.”

‘Blazers voegen iets toe’

Voor de studenten van de Metal Factory in Eindhoven is het geen alledaagse praktijk om met een fanfare op te treden. ,,We zijn er heel open ingegaan. Het is ook best wel progressief voor een metalband, maar wij merkten al tijdens de eerste en enige repetitie dat de blazers echt iets toevoegen”, vertelt derdejaars student Niño Turba.

De drummer van de gelegenheidsstudentenband Childsplay stelde met zijn mede-bandleden een medley samen, die vervolgens door Berkers is omgezet in bladmuziek voor de fanfareleden. Berkers: ,,Een band speelt geen bladmuziek. Wij moesten daardoor een beetje wennen aan de vrijheid die de bandleden hebben en zij aan onze structuur.”

Dinsdag stond de gelegenheidsformatie voor het eerst samen op de planken in dorpshuis ’t Perron in Heeze. Donderdag waren er optredens bij De Merlebosschool en De Trumakkers. Fragmenten van stevige (hard)rockklassiekers werden daarbij afgewisseld met wat meer popachtige nummers.

‘Herkenbare muziek uit superheldenfilms’

Ook op de klassieke rockanthems werd volop gedanst en gesprongen. ,,Ze zijn nog altijd heel herkenbaar. Dat komt onder meer doordat muziek van Led Zeppelin en AC/DC is gebruikt in moderne superheldenfilms”, zegt jongerenwerker Dennis Jansen, zelf een oud-student van de Metal Factory.

Na het concert was er volop gelegenheid voor de leerlingen om zelf te ‘jammen’ en om vragen te stellen. Ook kunnen ze zich aanmelden voor proeflessen. De kinderen konden onder meer tokkelen op een elektrische gitaar of de longen uit hun lijf blazen op een enorme sousafoon. Vooral bij het drumstel was het aanschuiven geblazen. Ook Fleur (7) uit groep 4 leefde zich helemaal uit. Ze heeft al wat muzikale ervaring. ,,Ik speel trompet. Van de instrumenten hier vind ik de saxofoon heel leuk, maar die is eigenlijk te groot voor mij.”