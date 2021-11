Feestweekend luidt 55e carnaval Heibessums in

HEEZE - De Heibessums gaan dit jaar hun 55ste carnavalsseizoen in. De carnavalsvereniging heeft vrijdag het jubileumjaar ingeluid met een heuse Partynight voor de jeugd in 't Perron. Vandaag is er een jubileum voor genodigden en zondag is er een Spotlight-middag voor de jeugd. De Bessums maken zich geen zorgen over de jeugd die mogelijk de weg naar het Bessumpaleis niet meer weet te vinden. Raadslid Leanne van Noort: ‘Feestvieren verleer je niet'.

Van Noort (33) was zelf elf jaar geleden Pprinses bij de Heibessums. In het bestuur wordt ze vergezeld door onder andere voorzitter Denise Tromp (ook 33). Leanne werd lid van de raad toen ze zeventien was, Denise volgde een jaar later.

Denise: ,,We zijn al vriendinnen vanaf de basisschool, en veel mensen om ons heen waren actief bij de Heibessums. Dan rol je er vanzelf in.” Het is een normaal proces voor de vereniging zeggen ze: als kinderen na hun vijftiende -de maximale leeftijd voor de Partynights- betrokken willen blijven, worden ze lid van de raad.

Geen K3-optreden

Voor het 55ste carnavalsseizoen van de club beloven beide bestuursleden dat er ‘zeker wel speciale dingen op het programma zullen staan’. Tijdens het carnaval zullen de feestvierders merken dat het een speciaal jaar is. ,,Of het wel of niet door kan gaan, daar hebben we nu toch geen invloed op”, zegt Leanne over de coronapandemie. ,,We maken er gewoon het beste van. Meer kunnen we niet doen.”

Het wil overigens niet zeggen dat ze ineens K3 of een vergelijkbare act gaan uitnodigen. ,,Daar hebben we simpelweg de middelen niet voor”, zegt Denise Tromp. ,,En bovendien hebben we geleerd dat we met creativiteit en eigen inbreng vaak hetzelfde effect krijgen.”

De groep bouwt zijn eigen podium en feestgelegenheid. En breekt ze ook weer af. Met carnaval zijn ze van woensdag tot woensdag één hardwerkende familie. ,,Dat is een intense tijd en creëert een hele sterke band”, aldus Leanne. ,,We hebben er zoveel zin in om in 2022 weer eens goed carnaval te gaan vieren.”

Spotlight-middag Entree voor de Spotlight-middag van komende zondag is gratis. Naast zang, dans en feest is er méér te beleven. Ook de Prins of Prinses voor het jubileumjaar wordt bekend gemaakt. Let op: voor de feesten geldt dat kinderen zonder begeleiding ‘t Perron niet mogen verlaten. Voor alle activiteiten van de Heibessums geldt dat een coronacheck verplicht is bij binnenkomst.

Volledig scherm Partynight Heibessums belooft ook ná corona gegarandeerd feest te worden © Archief Heibessums