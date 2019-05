Feico (14) uit Heeze scoort met kartonnen jacht

Nieuwe gemeen­schaps­huis De Borgh in Budel is duurder dan begroot

22 mei BUDEL - Nieuwbouw en verbouw van gemeenschapshuis de Borgh in Budel is bijna 4 ton duurder uitgevallen dan vooraf werd gedacht. Dit is het gevolg van onvoorziene werkzaamheden en duurdere bouwkosten.