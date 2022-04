Festival Duurzaam Vooruit in Sterksel moet bewoners vooral bewust maken en inspireren

STERKSEL - Smullen van plantaardige worstenbroodjes, het laten oppompen van autobanden om de CO2-uitstoot te verminderen, of een inkijkje krijgen in de wereld van composteren. Het kon zondagmiddag allemaal tijdens de eerste editie van het festival Duurzaam Vooruit in Sterksel.

Hoe maak je een thema als duurzaamheid hip voor een grote groep inwoners? De gemeente Heeze-Leende probeerde het dit weekend met Duurzaam Vooruit. Het evenement is door de gemeente in het leven geroepen om inwoners wegwijs te maken met de mogelijkheden die er zijn om met duurzaamheid bezig te zijn.

Quote We zijn al een tijdje bezig om duurzaam­heid op een leuke en laagdrempe­li­ge manier voor het voetlicht te brengen, zonder daarbij met het vingertje te wijzen Loni Faes, beleidsmedewerker gemeente Heeze-Leende

,,We zijn al een tijdje bezig om duurzaamheid op een leuke en laagdrempelige manier voor het voetlicht te brengen, zonder daarbij met het vingertje te wijzen. We willen inwoners vooral bewust maken en inspireren”, vertelt Loni Faes, beleidsmedewerker van de gemeente.

Als het festival aanslaat wil de gemeente de nieuwe aanpak ook toepassen in de andere dorpskernen. Faes: ,,Dat hoeft niet per se met een festival. Het kan bijvoorbeeld ook met een openluchtbioscoop, waar een film over duurzaamheid wordt vertoond.”

Composteren en vergroenen

Het was gezellig druk op het kerkplein in Sterksel. Behalve voor de voor bezoekers vertrouwde ingrediënten, zoals een drankje, hapje en muziek, konden belangstellenden er onder meer terecht voor tips over het verduurzamen van woningen, composteren en het vergroenen van tuinen.

Quote De mensen staan wel open voor vegan gerechten. Mijn collega komt namelijk steeds terug met een leeg dienblad Edgar, kok van Bakblik

Bij het kraampje van de Mannen van Metaal en het Repair Café van Zorgcoöperatie Graaggedaan werd flink geklust om oude apparaten of onderdelen een tweede kans te geven. Ondertussen vonden de plantaardige hapjes van foodtruck Bakblik gretig aftrek onder de festivalgangers. ,,Ik weet niet of de mensen helemaal om zijn, maar ze staan wel open voor vegan gerechten. Mijn collega komt namelijk steeds terug met een leeg dienblad”, zegt kok Edgar.

Duurzaam bezig zijn, veel bezoekers van het festival doen het al. ,,We hopen hier nog wat nieuwe ideeën op te doen”, vertelt Mascha van Erp, terwijl haar man wordt bijgepraat door Erwin van Geyn van energieloket Brabant Woont Slim. Van Erp: ,,We zijn al zes jaar gasloos. Daar hebben we toen bij onze nieuwe woning hard voor moeten vechten. Iedereen verklaarde ons destijds nog voor gek.”

Energiearmoede

Van Geyn kreeg veel vragen over warmtepompen en zonnepanelen. ,,De meerderheid van de mensen die ik hier vandaag spreek is vooral op zoek naar de bevestiging dat ze goed bezig zijn’, zegt hij. Met het ‘groene’ tiny house van Brabant Woont Slim is de energiecoach regelmatig bij braderieën en andere evenementen te vinden. “Vooral in wijken met veel huurwoningen hoor ik dat steeds meer mensen in de problemen komen. Daar wordt de energiearmoede steeds groter.”