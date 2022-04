Festival Duurzaam Vooruit in Sterksel moet bewoners vooral bewustmaken en inspireren

Vrijwilli­gers IVN zetten amfibieën met emmertjes over Somerense­weg: 6.586 padden, kikkers en salaman­ders gered van wisse dood

HEEZE - Enkele duizenden amfibieën zijn dit voorjaar op de Somerenseweg in Heeze ontsnapt aan dodelijke autobanden. Een groep van 25 vrijwilligers van IVN Heeze-Leende heeft in totaal 6.586 amfibieën de dodenweg over geholpen. Dat is veel meer dan in voorgaande jaren toen gemiddeld 2.400 amfibieën werden gered.

21 april