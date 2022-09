Fietsendieven betrapt op bedrijfsbarbecue in Maarheeze, daders raken gewond bij vlucht

‘Theo is Rome en zijn geloof altijd trouw gebleven’

LEENDE - De memoires van de in 2019 overleden witte pater Theo van Asten uit Leende verschenen vorig jaar al in het Frans en Duits. De herinneringen van de Leendse wereldburger, die het schopte tot hoogste baas van de witte paters in Rome, maar later uittrad als priester en trouwde, zijn nu ook in het Nederlands verkrijgbaar.

